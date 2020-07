Florian Silbereisen feierte bei "Schlager, Stars & Sterne" in den Kitzbüheler Alpen eine Party der Extraklasse mit seinem Publikum. Neben einem Großaufgebot an Schlagerstars gab er auch einigen spannenden Newcomern der Szene eine Bühne, die vor der beeindruckenden Kulisse in den österreichischen Bergen auftraten.