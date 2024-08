Bildrechte: IMAGO / osnapix

Nach Umzug von Jürgen und Ramona Drews Joelina Drews glücklich: "Jetzt sind wir wieder alle beieinander!"

Hauptinhalt

20. August 2024, 14:14 Uhr

Schlagersänger Jürgen Drews ist mit 79 Jahren noch einmal umgezogen. Er und seine Frau Ramona wohnen jetzt in der Nähe ihrer Tochter Joelina in München. Für die 28-Jährige, so Joelina in einem Interview mit der tz, ist es eine große Freude, ihre Eltern in ihrer Nähe zu haben.