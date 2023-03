Auch ihre Mama Ramona spielt für die junge Sängerin eine bedeutende Rolle. Im Interview erzählt die 27-Jährige, dass sie einige Tiefpunkte durchlebt habe. Irgendwann sei sie in einem richtigen Loch gewesen und habe wahnsinnig an sich und ihrem Talent als Musikerin gezweifelt. Die Folge war eine Ess-Störung . Nach dem Bericht soll Joelina damals bei einer Größe von 1,72 m nur noch 47 Kilogramm gewogen haben. Doch Joelina hat es wieder herausgeschafft.

Ramona Drews begleitete ihren Mann Jürgen vor allem in den letzten Jahren zu all seinen Konzerten.

Ramona Drews begleitete ihren Mann Jürgen vor allem in den letzten Jahren zu all seinen Konzerten.

Ramona Drews begleitete ihren Mann Jürgen vor allem in den letzten Jahren zu all seinen Konzerten. Bildrechte: IMAGO / Oliver Langel

Ihr Mama sei so jung gewesen, als sie mit ihrem Papa zusammengekommen sei, sie sei 18 und er 46 Jahre alt gewesen. Für ihre Mama habe es in all den Jahren immer nur ihren Papa gegeben. "Ich finde es so schön, wie die beiden sich ergänzen und auch, was für eine Entwicklung diese Beziehung durchlebt hat."