"Ich habe mich immer so ein bisschen gegen Schlager gesträubt, so dass ich gesagt habe: ‚Ich weiß nicht, ob das so zu mir passt. Dann kam DJ Herzbeat, das war so der Einstieg in diese Schlagerwelt. Auf einmal habe ich gemerkt: ‚Wow, genau das ist es‘. Die Leute machen mit, ich fühle mich auf der Bühne wohl. Das Gesamtkonzept hat gepasst", so Heindle im Gespräch mit den Podcasts-Hosts Julian David und Anika Reichel.