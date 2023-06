Joey Heindle hat, trotz seiner gerade mal 30 Jahre, schon einiges im Showgeschäft erlebt. Er wurde bei "Deutschland sucht den Superstar" umjubelt, gewann als 19-Jähriger die Krone im "Dschungelcamp" und wurde danach zu vielen anderen TV-Formaten eingeladen. Doch es folgten auch schwere Zeiten. 12 Jahre Showbusiness hätten große Kratzer in ihm hinterlassen, sagt er ganz offen im Interview mit "Meine Schlagerwelt": "Das geht nicht alles spurlos an einem vorbei. Ich sage es, wie es ist: Wenn du in diesem Showbusiness bist, dann gibst du dem Teufel die Hand."