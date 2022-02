Meine geliebte Jersey wird unvergessen in einer Hälfte meines Herzens weiterleben. In die andere Hälfte ist ein kleiner Schatz eingezogen. Herzlich willkommen in meinem Leben, kleine Nala.

Dschungelcamp 2013: V.l.n.r. Moderator Daniel Hartwich, Dschungelkönig Joey Heindle und Moderatorin Sonja Zietlow im australischen Dschungel. Bildrechte: dpa | Rtl/Stefan Menne

Der 28-jährige Sänger war 2011 durch seine Teilnahme an der Show "Deutschland sucht den Superstar", bei der er den fünften Platz erreichte, bekannt geworden. 2013 nahm er an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil, das er als "Dschungelkönig" verließ. Mit 19 Jahren gilt er damit als bisher jüngster „Dschungelkönig“. Auch bei "Dancing on Ice" startete das Allround-Talent. Neben seinen Teilnahmen an Fernsehshows veröffentlicht der gebürtige Münchner, der selbst komponiert, regelmäßig Musik. Bisher brachte er 15 Singles heraus, 2013 erschien sein Album "Jeder Tag zählt". Die Zeit, in der es wegen der Corona-Pandemie keine Auftritte geben konnte, nutzte Joey Heindle, um sich zum Rettungssanitäter ausbilden zu lassen. Seit Frühjahr 2021 arbeitet er zum Teil in diesem Beruf, seine Karriere als Musiker verfolgt er ebenso weiter.