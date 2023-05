Mitten in der Corona-Zeit war Joey Heindle bereit für eine Veränderung. Er wollte die auftrittsfreie Zeit nutzen und der Gesellschaft etwas zurückgeben. Also beschloss der Sänger und einstige Dschungelcamp-Gewinner, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu starten. Das ist nun gut zwei Jahre her. Im exklusiven Interview mit "Meine Schlagerwelt" zieht Joey jetzt ein Fazit.