Joey Kelly enthüllt So viel Geld hat die Kelly Family auf der Straße verdient

Mit "Over the hump" begann 1994 der große Kelly-Family-Hype , doch Musik gemacht hat die Familie da schon seit vielen Jahren. Ab Ende der 1970er-Jahre reisten sie mit ihrer Straßenmusik um die Welt.

Da haben wir die letzten paar Jahre vor dem großen kommerziellen Durchbruch an schlechten Tagen [...] 3.000 – 5.000 Mark verdient – am Tag. An guten Tagen 20.000 – 30.000 Mark.

Dieser Verdienst brachte allerdings auch eine ungeahnte Schwierigkeit mit sich, Münzgeld braucht schließlich einiges an Platz. "Wir haben im Hausboot der Kelly-Family unten im Rumpf […] die ganzen Münzen in den gelben Kisten von der Post gestapelt. Wir hatten über eine Million Mark nur in Hardware", so Joey Kelly.