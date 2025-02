Da war der große Bruder mächtig stolz: Joey Kelly ließ es sich nicht nehmen, das Konzert seiner Schwester Maite am 9. Februar in der Kölner Lanxess-Arena persönlich zu besuchen. Vom Auftritt und der Bühnenshow während des Konzerts war der 52-Jährige ganz hin und weg und ließ seine 168.000 Instagram-Follower in einem kurzen Instagram-Story-Video an seiner Freude teilhaben: