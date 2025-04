"Spotlight" wird der Song heißen. Er "markiert den Moment, in dem ein junger Mensch den Mut fasst, seine Talente und den ganzen Mut zur eigenen Stimme zusammen zu bringen", heißt es im Promo-Text dazu. Und tatsächlich dürfte diese erste Single ein ziemlich großer und vor allem aufregender Schritt für Johanna Mross sein. Sie stellt sich damit nicht nur solo ins Rampenlicht, sondern legt auch ihren berühmten Nachnamen ihres Vaters Stefan Mross ab.

JOEŸ mischt in "Spotlight" Pop-Rock mit Country und bleibt damit im gleichen Spektrum, wie ihre Familienband "More than words", die sie seit 2019 mit ihrer Mama Stefanie Hertel und Stief-Papa Lanny Lanner bildet.