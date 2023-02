"More than words" : Das ist die Band, in der Stefanie Hertel , ihr Ehemann Lanny Lanner und Stefanies Tochter Johanna gemeinsam Countrymusik machen.

"More than words": Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross.

"More than words": Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross.

"More than words": Stefanie Hertel, Lanny Lanner und Johanna Mross. Bildrechte: AlexanderStingl

Eberhard und Stefanie Hertel 1991. Bildrechte: imago/teutopress

Da unterscheidet sich Johanna doch sehr von ihrer erfolgreichen Mama, denn für Stefanie Hertel stand der Berufswunsch von klein auf fest. Die 44-Jährige stand bereits mit vier Jahren das erste Mal auf einer Bühne, feiert also bereits ihr 40. Bühnenjubiläum. Zu diesem Auftritt kam es aber nicht, weil Stefanies Vater, der Volksmusikstar Eberhard Hertel, seine Tochter dazu animiert hatte. Die Vierjährige, so Eberhard Hertel in der Talkshow, habe unbedingt mit auf die Bühne gewollt. Und so habe sie bei einer Weihnachtstour das Lied "Schneeflöckchen, Weißröckchen" singen dürfen. Natürlich habe er seiner kleinen Tochter beistehen wollen.