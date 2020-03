John Kelly verlässt Let's Dance aus Sorge um seine Frau Maite

John ist das fünftgeborene Kind der legendären Kelly-Family. Bereits als Zehnjähriger begeisterte er sich für klassisches Ballett und nahm Unterricht. Er wurde sogar in die berühmte John Cranko Ballettschule in Stuttgart aufgenommen. Doch durch die vielen Reisen der musizierenden Familie musste er sein geliebtes Hobby bald wieder aufgeben. Mit der Teilnahme an Let's Dance hat sich John einen Kindheitstraum erfüllen können.

John Kelly und seine Frau Maite Itoiz bei einem gemeinsamen Auftritt 2007 Bildrechte: imago/MAVERICKS

Seit 2001 ist John Kelly mit der spanischen Sopranistin und Produzentin Maite Itoiz verheiratet. Gemeinsam initiierten sie mehrere musikalische Projekte. So gründeten die beiden 2006 die Symphonic-Rock Band Elfenthal. Auch mehrere Alben hat das Paar bisher veröffentlicht.



Auch Angelo Kelly, der jüngste Spross der Kelly Family hat vor einigen Tagen seine Teilnahme bei der Fernsehshow "The Masked Singer" abgesagt. Ebenso wie John wollte er zu seiner Familie, die in Irland wohnt. Bei Angelo ist zwar niemand erkrankt, in diesen Krisenzeiten aber möchte auch er bei Frau und Kindern sein.