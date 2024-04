Eine Sache, die damit einhergehe sei der Ruhm, so Johnny. Als er 1987 erneut gewonnen habe, hätten die Leute die sieben Jahre dazwischen vergessen und das harte Leben, das er gehabt habe. Es habe zwischen den Siegen viele Jahre gegeben, in denen er seinen Lebensunterhalt als Sänger verdient habe. Der Grund, warum er noch immer so erfolgreich mit dem sei, was er tue, sei, dass er professioneller Sänger sei, der viele Jahre gelernt habe, was er tue. "Und ich versuche jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, der Beste zu sein", so Johnny.

Bildrechte: imago images/Gartner

Mit seinen drei Siegen beim Eurovision Song Contest hält Johnny Logan einen Rekord. Zwei Mal gewann er den Contest als Sänger: 1980 mit dem Song "What’s Another Year", sieben Jahre später, 1987, mit "Hold me Now". 1992 hatte der irische Musiker den Siegertitel des Eurovision Song Contests geschrieben: "Why Me?", gesungen von Linda Martin.



Die Zeiten seiner größten Erfolge, die 80er Jahre, beschreibt der Musiker im RTL-Interview als ausschweifende, nicht enden wollende Party. Durch den andauernden Erfolgsdruck sei er dem Alkohol verfallen, seine Ehe sei kurz vor dem zweiten ESC-Triumph 1987 zerbrochen. Hinzu seien Geldsorgen, falsche Entscheidungen und Streit mit seinem damaligen Management gekommen. In einem Interview mit der "Kronen"-Zeitung sagte der Musiker vor einiger Zeit, dass er jetzt bei sich angekommen sei, auch das Alkoholproblem habe er im Griff, sei seit Jahren trocken.



Der Musiker feiert am 13. Mai seinen 70. Geburtstag.