Seit 1995 lädt José Carreras zu seiner Benefizgala ein. In diesem Jahr wird er gemeinsam mit Sven Lorig und Stephanie Müller-Spirra das Event moderieren. Wie bereits in den Vorjahren überträgt das MDR FERNSEHEN die Show am 14. Dezember ab 20:15 Uhr live aus der Media City in Leipzig.



José Carreras war 1987 selbst an Leukämie erkrankt. Durch eine Knochenmarktransplantation konnte er geheilt werden. Aus Dankbarkeit gründete er 1995 die José Carreras Leukämie-Stiftung.