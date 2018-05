Auch Uta Bresans musikalische Gäste vor Ort haben in diesem Jahr allen Grund zum Feiern. Anita und Alexandra Hofmann freuen sich nicht nur über ihr äußert erfolgreiches Album "Hautkontakt", sondern auch ihr 30. Bühnenjubiläum, für das sie eigens auf Tour gehen. Ehrensache, dass ihr die Tourtermine hier auf der Seite findet! Ruhiger angehen lässt es Gerd Christian, der sogar schon 45 Jahre auf der Bühne steht. Zum Jubiläum gibt er sich "Authentisch", so der Titel seines jüngst erschienenen Albums - und feiert bei "Musik für Sie" mit dem Titel "Sie saß am Klavier" TV-Premiere.



Mit Olaf Berger erinnert sich Uta Bresan an die erste Ausgabe der Wunschsendung vor 23 Jahren. Und unter den heißen Rhythmen von Marquess präsentiert sie internationale Hitgiganten, die auf der "Musik für Sie"- Bühne in 99 Sendungen aufgetreten sind. Wolfgang Lippert findet in der 100. Ausgabe "Musik für Sie" heraus, wie gut die Erfurter seinen Hit "Erna kommt" kennen - und Beatrice Egli sorgt nicht nur für gute Stimmung, sondern auch für eine gigantische Jubiläumstorte. Klar, dass die quirlige Schweizerin Hilfe von einem Erfurter Konditor hatte, dem sie prompt das Rezept für das Back-Wunderwerk für euch aus dem Kreuz geleiert hat. Erinnert ihr euch? Eine ähnliche Geschichte gab's bei "Musik für Sie" schon einmal, nämlich in Quedlinburg. Dort sind Uta und Beatrice vor allem einer Sache verfallen: dem Käsekuchen ...