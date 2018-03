Gut 20 Jahre ist es her, dass aus den Solokünstlern Martin Hein und Freddy Malinowski das Duo Fantasy geworden ist. Das haben die beiden bereits im letzten Jahr mit ihrem aktuellen Album "Bonnie & Clyde" und dem ersten Teil ihrer Jubiläumstour ausgiebig gefeiert. In diesem Jahr geht nicht nur die Tour in die zweite Runde, Anfang März ist auch ein weiteres Album erschienen: "Das Beste von FANTASY - Das große Jubiläumsalbum mit allen Hits!"



Welche der Fantasy-Ohrwürmer zu den besten Hits des Erfolgs-Duos zählen, das haben einzig und allein die Fans entschieden - in drei Abstimmungsrunden via Facebook.