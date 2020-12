Für die älteren und hilfsbedürftigen Menschen, die in Seniorenheimen leben, ist gerade die Adventszeit in diesem Jahr eine sehr schwere Zeit. Sie alle gehören zur Corona-Risiko-Gruppe und dürfen deshalb die Heime kaum verlassen, Besuch darf nur unter strenger Einhaltung von Hygieneregeln empfangen werden.

Die Nordwestzeitung (NWZ) hatte die Idee, mit einem mobilen Bühnentruck kleine Konzerte vor den Heimen zu veranstalten, damit die Bewohner ein wenig in Weihnachtsstimmung gebracht werden. Da Judith & Mel in Oldenburg zu Hause und im Nordwesten sehr bekannt sind, haben sich die Veranstalter an die beiden gewandt.