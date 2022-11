Drei Jahre ist das Schlager-Duo Judith & Mel nicht mehr aufgetreten. Der Grund: Judith Jersey (70) schwebte nach einem Stressinfarkt vor drei Jahren zwischen Leben und Tod. Inzwischen geht es der Sängerin wieder so gut, dass sie mit ihrem Ehemann und Duett-Partner Mel (79) ein Comeback plant. Das Schlager-Paar kündigt auf ihrem Facebook-Account ihre erste Tournee nach der schweren Erkrankung von Judith an.

Mit dabei, so Judith und Mel, sind zum Beispiel Geraldine Olivier, Reiner Kirsten, Gitti und Erika sowie Marko Sommer. Die Tour startet am 2. Dezember in Plauen und endet am 22. Dezember in Rathenow.