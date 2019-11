Liebe Freunde, Judith bestimmt das ganz allein, macht in der REHA gute Fortschritte, ist von Herzen Künstlerin und möchte so schnell es geht wieder auf die Bühne, was jeder versteht, der selbst Musik macht.

Erfreulich: Nach Herzinfarkt, Lungenembolie und Herzklappen-Operation schlug die dreiwöchige Genesungsphase im Rehazentrum Kreyenbrück so gut an, dass einer Rückkehr auf die Bühne nichts im Wege stand. Die traditionelle Kohlfahrt von Judith & Mel lockte am Samstag mehr als 100 Fans nach Niedersachsen, als beide für einen kurzen Auftritt die Bühne betraten.

Das Paar kündigte außerdem an, in Zukunft etwas kürzer treten zu wollen. Ihren Modeladen in Kreyenbrück will Judith aufgeben, Modenschauen wird es nicht mehr geben. Als Grund gab Mel an, sich komplett auf die Musik konzentrieren zu wollen.