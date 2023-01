Man muss in seiner Karriere schon sehr viel richtig gemacht haben, wenn Kolleg*Innen und Weggefährten so auf den eigenen Abschied reagieren. Wirklich alle Stars, mit denen wir gesprochen haben, egal ob jünger oder älter, konnten nur Gutes über den 77-Jährigen sagen und wurden wegen seines nahenden Abschiedes fast schon wehmütig und sentimental. Denn Jürgen "war immer da" , wie es beispielsweise Lucas Cordalis formulierte. Der Sänger und Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis hat einen großen Teil seines Lebens auf Mallorca verbracht und ist Jürgen Drews auch deshalb emotional verbunden.

Er sieht das Leben ein bisschen anders. Er ist ein sehr fröhlicher und glücklicher Mensch und das spürt man, wenn man in seiner Nähe ist. Und das ist es, was ich ein bisschen von ihm übernommen habe.

"Jürgen Drews ist ein Gesamtkunstwerk, weil er mit seiner Musik begeistert aber auch mit seinem Wesen und ich finde einfach, er ist ein richtiger Typ und Charakter in der Show- und vor allem der Schlagerbranche. Der wird richtig fehlen, backstage, on stage, überall."

"Ich kenne ihn seit fast 45 Jahren [...] und es ist immer schade, wenn ein solcher Mensch dann nicht mehr in dem Genre ist, wenn man ihn nicht mehr sehen kann, aber wir leben zum Glück nicht weit auseinander. Wir können uns privat sehen, wenn wir möchten." Kerstin Ott: "Er wird, glaube ich, sehr vielen Menschen fehlen aufgrund seiner taffen Art auf der Bühne. Ich habe immer gesagt: 'Der wird niemals in Rente gehen.' Dass es jetzt soweit ist, ist schade, aber ich gönne es ihm auch von Herzen."

"Es hat natürlich alles im Leben seine Zeit und es ist ein großes Geschenk, wenn man so viele Jahrzehnte überhaupt auf der Bühne stehen darf und in dieser Zeit auch die Freude an der Musik nie verliert. Diesen Eindruck habe ich bei ihm immer gehabt."

"Ich werde am meisten vermissen, dass er immer überzieht, wenn er auf der Bühne steht. [lacht] Also wenn Jürgen vor mir an der Reihe war, konnte ich mich getrost umdrehen und sagen: ‚Ruft mich in einer halben Stunde wieder.‘ Das werde ich vermissen und diese eine Drehung. Aber auch seine Herzlichkeit, seine Freundlichkeit und seine Kollegialität."