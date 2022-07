Bei Florian Silbereisens "Schlagerstrandparty 2022" flossen nicht nur bei Jürgen Drews die Tränen. Als die Schlager-Legende seinen Bühnen-Abschied verkündete, wurden auch im Publikum die Taschentücher gezückt. Zwar wird es mindestens noch einen Auftritt geben - nämlich am 22. Oktober beim "Schlagerbooom" , doch fest steht: Nach Mallorca kehrt er - zumindest zum Singen - nicht zurück. Die Party-Zone der Balearen-Insel war lange Zeit Drews' zweite Heimat. Jahrelang war er der "König von Mallorca". Wer diesen Titel übernehmen könnte, hat "Onkel Jürgen" nun in einem Interview verraten. Gegenüber der BILD sagte der 77-Jährige zu seiner Thronfolge:

Jürgen Drews verkleidet als König von Mallorca. Bildrechte: imago images / Schlichter

Auch andere Mallorca-Stars reagierten traurig auf den Abschied des "Königs". Mallorca-Sänger Lorenz Büffel ("Johnny Däpp") etwa sagte gegenüber RTL: "Wir hatten alle Pipi in den Augen. Dieser Mann hat all das, was ich hier machen kann als kleiner Stimmungssänger, geprägt wie kein anderer. [...] Er wird fehlen." Auch sein Ballermann-Kollege Tim Toupet ("Du hast die Haare schön") zeigte sich auf seinem Instagram-Kanal dankbar: "Du hast mich vom ersten Tag an begleitet und immer ermutigt. Jürgen, Du bist einer der wenigen echten Idole. Danke für alles und Du hast es dir verdient."