Es ist kaum zu Glauben, aber es gab eine Zeit, in der Jürgen Drews nichts von Mallorca wissen wollte. Wie man in seiner kürzlich erschienenen Biografie "Es war alles am besten" nachlesen kann, war eine Karriere auf der Partymeile "Ballermann" nicht sein Ziel. Eigentlich wollte Jürgen Drews Auftritte auf der Nachbarinsel Ibiza.