Auto-Unfall vor fast 40 Jahren Jürgen Drews: "Ich hätte querschnittsgelähmt sein können"

Da hatte Jürgen Drews wohl so richtig Glück. In seinem aktuellen Podcast berichtet der "König von Mallorca" von einem wirklich gefährlichen Auto-Unfall vor fast 40 Jahren in Darmstadt. Der inzwischen 77-jährige Schlagersänger erzählt, dass er sehr schnell hätte querschnittsgelähmt sein können.