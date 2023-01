Großer Schlagerabschied So lief Jürgen Drews' letzter Auftritt mit seiner Tochter Joelina

Der 77-Jährige begann den Hit zunächst allein, dann setzte Joelina mit ihrem Gesang ein und schritt dazu in einem weißen Prinzessinnen-Kleid die Show-Treppe herab: Vater Jürgen war stolz und ergriffen zugleich und konnte seine Tränen nur schwer verbergen. "We've got tonight, who needs tomorrow?" (dt.: Wir haben den heutigen Abend, wer braucht schon Morgen?) - der Refrain des Kenny Rodgers-Hits von 1983 wurde so zum Motto des späten Abends.