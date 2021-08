Ramona und Jürgen Drews mit Baby Joelina 1995. (bitte groß-klicken) Bildrechte: imago images/localpic

Joedy, unter diesem Pseudonym agiert Joelina als Musikerin, hat in Sachen Liebe schon sehr unschöne Erfahrungen machen müssen (siehe unter dem Zitat).



Doch seit einiger Zeit ist sie neu verliebt und sehr glücklich. Adrian Louis, ein Musikproduzent aus München, ist der neue Freund der Sängerin. Die meiste Zeit führen die zwei eine Fernbeziehung, da Joelina in Berlin lebt und Adrian sein Studio in München hat. Bisher hat das ihrer Liebe jedoch nichts anhaben können. Und auch das erste Treffen mit Joelinas Vater, Jürgen Drews, ist gut gegangen, sehr gut sogar.