Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona. Bildrechte: imago/Mandoga Media

Vielleicht hat der Sänger einfach mal eine Pause gebraucht, immerhin hat Jürgen Drews schon längst das Rentenalter erreicht. Was ihm vor allen Dingen niemand anmerkt ist, der "König von Malorca" ist bereits 75 Jahre alt. Die große Party im April 2020 fiel allerdings wegen Corona aus. Jürgen Drews ist seit 26 Jahren mit seiner Ramona verheiratet, die beiden haben eine Tochter, die 25-jährige Jolina, die ebenfalls Sängerin ist. Die Familie wohnt im Münsterland in Dülmen-Rorup und verbringt viel Zeit auf Mallorca. Den Beinamen "König von Mallorca" erhielt Jürgen Drews 1999 von Thomas Gottschalk in der Sendung "Wetten, dass..?" auf Mallorca. 2011 eröffnete Drews ein Bistro gleichen Namens in Santa Ponça. Im August vorigen Jahres musste das Bistro "König von Mallorca" aufgrund der Corona-Krise schließen.