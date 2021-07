Wenn man ihn sieht, mag man es kaum glauben, aber Jürgen Drews ist mittlerweile 76 Jahre alt. Man kennt ihn eigentlich als ewig jungen agilen Sänger, der mit voller Power über die Bühne wirbelt. Doch "Onkel Jürgen" macht nun klar, dass es "den Jürgen Drews von früher", so nicht mehr geben werde.

Grund dafür: Der Sänger von Mega-Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" leidet an einer Nervenkrankheit. Das machte er in einem Interview mit der BILD jetzt öffentlich:

Bei mir wurde eine periphere Polyneuropathie festgestellt. Da machen die Nerven nicht mehr das, was sie sollen.

Bei einer Polyneuropathie besteht, wenn mehrere periphere Nerven, also etwa in den Armen und Beinen, nicht mehr richtig funktionieren. Häufig kommt es dabei zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Beinen und Armen oder Muskelschwäche.