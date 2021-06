Dass sich der Schlagersänger Jürgen Drews gerade für die Spende von Blutplasma engagiert, hat seinen Grund. Seine Managerin leidet an einer seltenen Autoimmun-Erkrankung und ist auf Plasmaspenden angewiesen. Unter dem Motto "Plank for Plasma" will der 76-jährige Drews (Ein Bett im Kornfeld) auf die Bedeutung von Blutplasma-Spenden aufmerksam machen. Wie seine Challenge funktioniert, erklärt er auf seiner Instagramseite.