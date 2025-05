2022 gab der Schlagerstar bekannt, an Polyneuropathie erkrankt zu sein. Dies war laut ihm einer der Gründe für sein Karriereende. Die Krankheit, an der auch Schlagersänger Andreas Martin und Hit-Produzent Ralph Siegel leiden, sorgt in den meisten Fällen für zunehmende Einschränkungen in der Bewegung. Betroffen sind vorrangig Arme und Beine.