Doch bevor der Musiker das neue Album auf den Markt bringt, geht er mit Florian Silbereisen und vielen Kollegen mit " DAS GROSSE SCHLAGERFEST.XXL - DIE PARTY DES JAHRES" auf Tournee. Obwohl Jürgen Drews 75 wird, hat er über das Ende seiner Schlager-Karriere noch nicht gesprochen. Wenn man ihn sieht und erlebt, nimmt man ihm ab, dass er noch immer im "Bett im Kornfeld" schlafen kann. Mit diesem Song feierte der gebürtige Nauener 1976 seinen Durchbruch. Der Song stand elf Wochen auf Platz eins der deutschen Charts. Der Titel ist übrigens eine Coverversion des Country-Songs "Let Your Love Flow" von den Bellamy Brothers.

Jürgen Drews mit Frau Ramona (l.) und Tochter Joelina Bildrechte: imago/Future Image

Eigentlich wollte Arztsohn Jürgen Ludwig Drews selbst Arzt werden. Doch nach vier Semestern Medizinstudium hing er den Arztberuf samt Studienplatz für die Musik an den Nagel. Zunächst spielte und sang er in einigen Bands, bis er 1976 seinen größten Hit "Ein Bett im Kornfeld" landete. Zwei Jahre später gelang ihm mit "Wir zieh'n heut' Abend aufs Dach" wieder ein Hit, der sich in den Charts platzieren konnte.



Den Beinamen "König von Mallorca" bekam er 1999 von Moderator Thomas Gottschalk in der Sendung "Wetten, dass...?" auf Mallorca. Der Schlagersänger wohnt zeitweise mit seiner Frau Ramona auf der spanischen Insel und tritt gelegentlich an der Playa de Palma de Mallorca auf. In dem Ort Santa Ponça betreibt Jürgen Drews ein Lokal mit dem Namen "König von Mallorca".