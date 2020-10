Erst vor wenigen Wochen brachte Jürgen Drews mit "Es war alles am besten“ seine Biografie auf den Markt und seitdem wird spekuliert, ob sich der mittlerweile 75-Jährige bald von der Bühne zurückziehen wird. Er selbst tut auch nicht viel um solchen Spekulationen ein Ende zu setzen. Jürgen Drews sieht es nämlich sehr gelassen und nimmt sich auch selbst nicht so wichtig. Auf die Frage, was der Schlagerwelt fehlen würde, wenn er aufhörte, sagte Drews in einem Interview vor kurzem sogar: "Nix. Niemand ist unersetzbar."