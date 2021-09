Dass man als Kind manchmal keine Lust auf Schule hat, ist nicht ungewöhnliches, doch bei Jürgen Drews kam das wohl öfter vor. "Wenn mich irgendetwas nicht interessiert, dann höre ich einfach nicht zu. Dann kannst du machen was du willst", erzählt der 76-Jährige. In der neuesten Folge seines persönlichen Podcasts gibt der "König von Mallorca" Einblicke in seine tiefste Kindheit. Dabei erzählt er eine lustige, aber für alle Eltern wohl haarsträubende Anekdote.