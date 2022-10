Die Zeiten, in denen der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret wirklich im Kornfeld schlafen konnte, sind lange vorbei, sein Song jedoch ist noch immer ein Ohrwurm. Seit 1976 ist der Hit das Markenzeichen von Jürgen Drews und darf auf keinem seiner Konzerte fehlen - ganz bestimmt auch nicht auf seinem letzten Tour-Auftritt am 6. Oktober 2022 in Ellmau. Zur Unterstützung sind Melissa Naschenweng und Fantasy dabei. Seine Fans reagieren auf die Ankündigung von Jürgen Drews auf seinem Instagram-Kanal vor allem mit von Herzen kommenden Wünschen für "Onkel Jürgen":

Jürgen Drews mit seiner Frau Ramona. Bildrechte: imago images / HOFER "Ich wünsche dir einen würdigen Abschluss deiner Auftritte. Du wirst sehr fehlen, aber ich wünsche dir eine richtig tolle Zeit jetzt mit Ramona. Genießt es!"

"Es lebe der König, hab eine schöne Zukunft und viel Gesundheit wünsche ich Dir von Herzen!"

"Alles Liebe und mein Respekt an einen der großartigsten Künstlern aller Zeiten!!!"

Jürgen Drews 1979. Bildrechte: IMAGO / United Archives Mehr als 50 Jahre stand Jürgen Drews auf der Bühne. Er gehörte zur Stammbesetzung großer Schlagershows im Fernsehen ebenso wie zu den Schlagerstars der Partywelt von Mallorca. Die Fans lieben an dem 77-Jährigen neben seiner Musik vor allem seine gute Laune und seine Bodenständigkeit. Für ganz viele sind mit seinen Songs Erinnerungen an ihre Jugend verbunden. Doch der ehemalige Wirbelwind ist ruhiger geworden, musste es. Im Sommer 2021 machte er öffentlich, dass er an der Nervenerkrankung periphere Polyneuropatie leidet. Für ihn bedeutete das vor allem: Kürzertreten.