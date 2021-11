Obwohl zwischen Jürgen Drews und Mickie Krause 25 Jahre liegen, verbindet die beiden Entertainer vieles. Beide singen Schlager, beide sorgen seit Jahren für Partystimmung auf der Ferieninsel Mallorca und beide wohnen zum Teil in Deutschland, zum Teil auf Mallorca. Wie sie im Interview betonen, sind sie eng befreundet und finden am anderen jeweils dasselbe gut: Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und Geradlinigkeit.



Zum Schluss kündigen sie an, dass sie in Zukunft mehr Sachen zu zweit machen wollen, wobei die Rollenverteilung schon feststeht.