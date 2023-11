Bildrechte: TikTok / @ichbinjoelina

In dem kurzen Video spielt Joelina (28) ihrem Vater einen Song vor und fragt ihn nach seiner Meinung dazu. Dabei handelt es sich um den Titel "L-O-V-E", welchen sie gemeinsam mit der Band "Gestört aber GeiL" aufgenommen hat.



Der Song kommt bei Papa Drews gut an: "Ohne Flachs, der ist gut!" Hingegen stößt der Name des DJ-Duos eher auf Unverständnis: "Sind die bescheuert? Warum nennen die sich so, haben die einen Schuss?!"