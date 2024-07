Damit erfüllten sich Tochter und Vater einen gemeinsamen, langgehegten Traum: "Es war schon immer mein Wunsch und der meines Papas, dass wir mal ,Ein Bett im Kornfeld‘ im Duett singen. In Oranienburg war es dann so weit. Papa hat den Song sogar einen halben Ton höher als sonst gesungen, um näher an meiner Tonlage zu sein", sagte Joelina in der Bild-Zeitung.