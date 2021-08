Die Nachricht war ein Schock für alle Jürgen Drews- und Schlagerfans in Deutschland. Der 76-Jährige hatte Anfang Juli dieses Jahres öffentlich gemacht, dass er an einer peripheren Polyneuropathie leidet. Diese besteht, wenn mehrere periphere Nerven, also etwa in den Armen und Beinen, nicht mehr richtig funktionieren. Häufig kommt es dabei zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in den Extremitäten oder Muskelschwäche. Das Gehirn ist glücklicherweise nicht betroffen.