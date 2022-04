Du hast eine unheimliche Präsenz, auch wenn Du den Raum betrittst. Also für mich geht immer die Sonne auf. Und das geht, glaube ich, auch dem Publikum so. Wer hat das so im Griff wie Du? Du stellst Dich auf die Bühne und dann bist Du auf einmal da, wie angeknipst.

Auf einmal habe ich alle Zeit der Welt. Zuerst konnte ich mich nicht daran gewöhnen, habe so eine Art Depression bekommen, was ich nicht kenne, weil ich bin eigentlich ein absolut positiv eingestellter Mensch.

Jürgen Drews fügt hinzu: "Das ging so bis ich mich daran gewöhnt habe und in der Situation bin ich jetzt." Seine Frau Ramona mag den ruhigeren Jürgen, sagt sie. Er hätte nie etwas verpassen dürfen, sei immer unterwegs gewesen. Jürgen Drews räumt jedoch ein, dass man nie wisse, was komme, wenn es dann wieder losgehe. Im Post nach seinem 77. Geburtstag (2. April), in dem er sich für die zahlreichen Glückwünsche bedankt, musiziert er mit einem ganz besonderen Geburtstagsgast: Chris Yim von den Les Humphries Singers!