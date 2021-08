Für Drews ist es nicht der erste Auftritt in einer ARD-Serie. Im vergangenen Jahre war der Schlagerstar an der Seite von Publikumsliebling Fritz Wepper in "Um Himmels willen" zu sehen, wo er die Nonnen von Kloster Kaltenthal mit seinen Gesangseinlagen verzückte: "Oh du my Darling, lass dich verführen, ich will dein Herzschlag im Mondschein spüren ..." Mal sehen, mit was uns Jürgen Drews in der Hansestadt Lüneburg begeistert ...