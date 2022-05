Nach der langen Corona-Pause ging es für Jürgen Drews am 23. April 2022 endlich wieder auf Tournee. Der "König von Mallorca" hat die Auftritte an der Seite von Florian Silbereisen und den anderen Schlagerstars sehr genossen. 25 Auftritte innerhalb von knapp fünf Wochen waren jedoch eine große Herausforderung. Jürgen Drews, der bereits 77 Jahre alt ist und unter der Nervenkrankheit periphere Polyneuropathie leidet, musste feststellen, dass er die Grenze seiner Belastbarkeit erreicht hat und nun erst einmal Kraft tanken muss.

Weiter heißt es in dem Post, dass der Sänger um Verständnis darum bittet, dass er vorerst bis Anfang Juli keine weiteren LIVE-Auftritte mehr wahrnehmen könne. Auch für ihn seien diese körperlichen Grenzen, die er erfahren musste, völlig neu und er müsse lernen, damit umzugehen. Bisher ist geplant, dass Jürgen Drews am 9. Juli bei Florian Silbereisens neuer Show " DIE GROSSE SCHLAGERSTRANDPARTY 2022 – ES GEHT WIEDER LOS!" dabei sein wird.



Bereits im Februar dieses Jahres hatte Jürgen Drews in seinem Podcast angekündigt, dass er nicht mehr so viele Auftritte absolvieren wird, wie in den Jahren vor der Pandemie.