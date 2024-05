Der Musiker versucht, sich davon so wenig wie möglich einschränken zu lassen. So feierte er im Rahmen einer USA-Reise, sogar ein kleines "Bühnencomeback" in der Glückspielsstadt Las Vegas . Dort sang er im ortsansässigen Hofbräuhaus für die anwesenden Gäste seinen größten Hit "Ein Bett im Kornfeld" und sagte danach beseelt:

So ganz möchte sich der Sänger noch nicht mit dem musikalischen Ruhestand anfreunden, hitverdächtiges Songmaterial habe er noch in der Hinterhand: "Ich habe ja so viele Titel. Wenn irgendeiner […] der im Business erfolgreich ist, einen Titel von mir hört und sagt 'den wollen wir releasen', würde ich nicht 'Nein' sagen", so Drews im Gespräch mit dem ZDF-Magazin.