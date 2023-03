In der Sat.1-Sendung "Volles Haus" erzählt Joelina, dass sie trotz der Prominenz ihres Vaters sehr bodenständig aufgewachsen sei. Dennoch sei sie in die Öffentlichkeit hineingeboren worden. Beim Spielplatz-Besuch mit Papa Jürgen seien oft auch Kameras dabei gewesen. Das hat bei der Heranwachsenden Spuren hinterlassen.

Auf diesem Bild ist Joelina 14 Jahre alt, für sie und ihre Mama Ramona eine schwere Zeit. Bildrechte: IMAGO / MAVERICKS

Mit ihrer Mutter habe sie sehr viel geredet in dieser Zeit, so Joelina. Ihre Mama sei der Grund gewesen, weshalb sie es wieder aus dem Teufelskreis herausgeschafft habe. Obwohl Joelina inzwischen mit ihrem Freund Adrian in einem bayrischen Dorf in Deutschland lebt, hat sie ein sehr enges Verhältnis zu ihren Eltern. Sie telefoniere täglich mit ihrer Mama, oft sei auch ihr Papa dabei.