"Meine Oma war wie meine Zweitmutter", schrieb Joelina anlässlich des Muttertages am Sonntag in ihrer Instagram-Story und dankte so ihrer Oma Lieselotte. Die Sängerin zeigte deren Grabstein und die bunten Blumen, die sie auf dem Grab ihrer Großmutter drapiert hatte. Schon 2023 berichtete Joelina in einem Interview mit Schlagerpuls: "Anfang dieses Jahres wurde meine Oma, die für mich wie eine Mutter war, schwer krank und ist leider vor zwei Monaten von uns gegangen."

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE