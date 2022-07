Den letzten Auftritt plant Drews übrigens beim großen Schlagerbooom am 22. Oktober 2022, der ebenfalls live im Fernsehen (Das Erste) übertragen wird. Bis dahin wird er noch das ein oder andere Mal im TV oder auf der Bühne zu sehen sein. Am Samstag ist er etwa zu Gast beim großen Schlagercomeback 2022 live aus der Glashalle der Messe in Leipzig. Welche Gäste Florian Silbereisen dort noch begrüßen wird, lest ihr hier: