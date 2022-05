Jürgen Drews ist ein Vollblutmusiker. Ohne Bühne und ohne Publikum kann er nicht glücklich sein. Obwohl der 77-Jährige an peripherer Polyneuropathie leidet, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die vor allem die Bewegungsfähigkeit der Beine einschränkt, ist er mit Florian Silbereisen auf großer "Schlagerfest.XXL" -Tournee.

Ehefrau Ramona begleitet ihren Jürgen meistens zu Auftritten und Tourneen. Bildrechte: IMAGO / Reichwein

Seine von den Fans und auch von ihm so geliebten Pirouetten kann er nun auf der Bühne zwar nicht mehr drehen, aber seine Freude an seinen Auftritten scheint genauso groß wie immer zu sein. Jürgen Drews ist glücklich, nach der langen Corona-Pause, bei dieser großen Schlager-Tour mit dabei zu sein. Kurz vor Beginn der Tournee hätte ihm beinahe eine Corona-Erkrankung noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der "Bild"-Zeitung sagte er, dass er geheult habe, wie ein Schlosshund. Er habe sich ja so auf die Tour gefreut und hätte es nicht ertragen, Auftritte absagen zu müssen. Doch kurz vor Tourneestart sei er wieder gesund gewesen. Zum Glück.