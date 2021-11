Vor einigen Jahren war Jürgen Drews Teil eines Konzertes mit Florian Silbereisen und anderen Künstlern in Hamburg in der damaligen o2-World. Die Konzertlocation ist mit bis zu 16.000 möglichen Besuchern die größte Mehrzweckhalle in Hamburg und dementsprechend unübersichtlich. Zu seinem Auftritt reiste der Sänger selbstständig an und sollte von der Security am Haupteingang abgeholt werden. Das habe ihm jedoch etwas zu lange gedauert, denn es sei auch nicht mehr viel Zeit bis zu seinem Auftritt gewesen. Also habe sich Jürgen Drews selbst auf den Weg gemacht. "Ich dachte, wenn die rauskommen und mich nicht sehen, das bekommen die schon mit, dass ich versucht habe zum Künstlereingang zu gehen", erzählt der Sänger in seinem Podcast. Doch der Weg zum Künstleingang war weit und Jürgen Drews merkte schnell, dass er einen Fehler gemacht hat: