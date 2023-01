Jürgen Drews - Große Abschiedsshow bei Florian Silbereisen

Der "König von Mallorca" auf der Bühne. Bildrechte: dpa Live auf der Bühne will Jürgen Drews nicht mehr stehen - doch das Fernsehpublikum kann den "König von Mallorca" noch einmal in Aktion erleben. Am 14. Januar wird die Show "Der große Schlagerabschied" mit Moderator Florian Silbereisen im Ersten ausgestrahl. Der 77-Jährige hatte bereits im Sommer sein Karriereende angekündigt. Zuvor hatte er öffentlich gemacht, dass er an der Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Der Deutschen Presse-Agentur hatte der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret im Herbst gesagt:

Es fühlt sich für mich schon sehr lange so an, als wäre ich ausgestiegen.

Vicky Leandros verabschiedet sich mit Tournee: "Ich liebe das Leben"

Sängerin Vicky Leandros. Bildrechte: dpa Auch Vicky Leandros möchte sich in diesem Jahr von ihrem Live-Publikum verabschieden. Im Herbst kündigte die gebürtige Griechin ihre Abschiedstournee mit dem Titel "Ich liebe das Leben" an. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte die 70-Jährige dazu: "Mein Blick auf die Zukunft ist durch und durch positiv. Deshalb heißt meine Abschiedstournee auch 'Ich liebe das Leben'." Vicky Leandros betonte in dem Interview, dass sie selbstbestimmt aufhören wolle und auf keinen Fall mit dem Krückstock auf die Bühne gehen werde. So ganz klappt das mit dem Abschied der Sängerin in diesem Jahr jedoch nicht, entgegen ursprünglicher Pläne wird Vicky Leandros aufgrund einer Verlängerung ihrer Tournee nun auch einige Konzerte im Frühjahr 2024 geben.

Dieter Bohlen - Comeback und Abschied vereint

Dieter Bohlen und Pietro Lombardi: Seit 2011 befreundet. Bildrechte: IMAGO / Future Image "Das größte Comeback aller Zeiten", so titelt Dieter Bohlen seine bevorstehende Tournee, die zugleich sein Abschied werden soll. Anfang Dezember kündigte der langjährige Juror der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) an, dass er nicht nur auf seine letzte Tour gehen, sondern auch Sänger Pietro Lombardi mitnehmen wird. Die Tour soll im April beginnen und durch zwölf Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führen. Und auch im Fernsehen gibt es einen Abschied für den Modern-Talking-Musiker: Zur letzten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" will Bohlen noch einmal als Juror zurückkehren.



Auch Elton John und "Fettes Brot" sagen "Lebewohl"!