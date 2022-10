Hier hatte Jürgen Drews vor einiger Zeit seinen letzten Auftritt in "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross absolviert.

Die Fans finden es gut, dass ihr Idol sich gegen falsche Berichte zu Wehr setzt. Sie posten Kommentare wie: "Die Leute erfinden immer wieder irgendwelche Gerüchte, lieber Jürgen. Lass es nicht mehr an dich ran und genieße dein Leben jetzt, mit deiner lieben Frau Ramona" oder: "Lieber Jürgen, Deinen Humor wirst Du wohl erst recht nie verlieren...!"

Jürgen Drews bekommt im Schlagerjubiläum seine Award-Auszeichnung. Bildrechte: dpa

Jürgen Drews konnte sich vor wenigen Tagen noch über eine tolle Überraschung freuen. In Florian Silbereisens Schlagerjubiläum bekam er für seine Single "Ich bau dir ein Schloss" eine Platin-Auszeichnung. Der "König von Mallorca" kämpfte mit den Tränen, als Florian Silbereisen ihm zu der Ehrung gratulierte. Dabei kann Jürgen Drews gewiss nicht darüber klagen, keine Awards und Auszeichnungen bekommen zu haben. Und so sagte er dann auch in der Gala: