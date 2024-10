Bildrechte: IMAGO / Future Image

"Unser Münchner Heim nimmt Gestalt an!" Jürgen Drews zeigt stolz sein neues Zuhause

18. Oktober 2024, 14:30 Uhr

Jürgen und Ramona Drews wohnen seit August in München in der Nähe und seit Kurzem sogar mit ihrer Tochter Joelina und deren Freund Adrian. Obwohl dem Sänger der Abschied von seinem ehemaligen Haus in Dülmen-Rorup nicht leicht gefallen ist, fühlt er sich in München offenbar schon sehr wohl.