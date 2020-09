Der "König von Mallorca" gilt als humorvoller Entertainer, als einer, der leichtfüßig durchs Leben geht. Und so wundert's nicht, wenn seine Autobiografie den Titel trägt "Es war alles am besten". Schön, wenn man mit 75, so alt wurde "Onkel Jürgen" im Frühjahr, so auf sein Leben blickt. Und doch stimmt das natürlich nicht ganz, nicht für alles.



Schwere Zeiten hat auch der "Ein Bett im Kornfeld"-Star erlebt. Ein Thema, über das er selten gesprochen hat, weil es so schmerzt, ist die Fehlgeburt, die seine Frau Ramona 1994 erlitt.